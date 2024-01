LORD$ // La Petite Halle La Petite Halle Paris, vendredi 16 février 2024.

Le vendredi 16 février 2024

de 21h00 à 00h00

.Public adultes. gratuit

Lord$ est un groupe de 5 musiciens, Rémi Klein aux claviers et au chant, Jay Adams à la basse, Zablon à la guitare et au chant, Bastien Bonnefont à la batterie et Gary Haguenauer à la guitare.

Entrée libre

Ne pouvant définir leur style avec exactitude si ce n’est du « Country Disco Punk », on peut noter différents artistes faisant partie de leurs inspirations comme Louis Cole (Knower), Oliver Tree, Thundercat, Dijon, Tyler The Creator, Jacob Collier, Domi & JD Beck, pour n’en citer que quelques uns.

Un aperçu ?

La Petite Halle 211 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris

Métro -> 5 : Porte de Pantin (Paris) (121m)

Bus -> 75151 : Porte de Pantin (Paris) (121m)

Vélib -> Cité de la Musique (19.63m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



