Lord Byron à Cologny Pré Byron Cologny, vendredi 23 août 2024.

Lord Byron à Cologny À l’occasion du bicentenaire de sa disparition Vendredi 23 août, 20h30 Pré Byron

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-08-23T20:30:00+02:00 – 2024-08-23T22:30:00+02:00

Fin : 2024-08-23T20:30:00+02:00 – 2024-08-23T22:30:00+02:00

à l’occasion du bicentenaire de sa disparition

« Ue création où le son et la lumière se marient aux effets pyrotechniques! »

par

Alain Carré – commédien, adaptation et mise en scène

et

François Duchâble – piano

Réservez le vendredi 23 août 2024 (en cas de pluie, replis sur le samedi 24 août 2024) sur le Pré Byron à Cologny

Le programme détaillé suivra

Pré Byron Chemin de Ruth Cologny 1223 Genève Le Pré Byron est un parc publique appartenant à la Commune de Cologny.

