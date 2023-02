L’orchestre universitaire avec Camille et Julie Berthollet Place du Théâtre Besançon Besançon Catégories d’Évènement: Besançon

Doubs Besançon 8 EUR L’Orchestre Universitaire de Besançon Franche-Comté a l’immense plaisir d’accueillir Camille et Julie Berthollet, pour un concert exceptionnel au Grand Kursaal de Besançon. Lauréates de nombreux prix, ces solistes internationales, prodiges du violon et du violoncelle, nous font l’honneur d’accompagner l’Orchestre Symphonique Universitaire, pour un programme inédit. Ce concert du 19 mars sera l’occasion de créer un spectacle unique à Besançon associant notre orchestre amateur à ces deux musiciennes professionnelles d’envergure internationale.

Grieg, Tchaïkovski et Brahms seront au programme de ce concert symphonique : en ouverture, l’orchestre universitaire proposera la suite des Danses norvégiennes de Grieg. orchestre.universitaire@univ-fcomte.fr https://www.helloasso.com/associations/orchestre-universitaire-de-besancon-franche-comte/evenements/l-orchestre-universitaire-accueille-camille-et-julie-berthollet Place du Théâtre Grand Kursaal Besançon

