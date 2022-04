L’orchestre Sun Râ Arkestra fait vibrer la scène du New morning New Morning Paris Catégories d’évènement: île de France

A l’occasion du Marshall Allen’s 98th Birthday Celebration Tour, l’orchestre Sun Râ Arkestra se produit à deux reprises (19H30 et 22H00) le 8 mai, au New morning (10e). Prophète cosmique du jazz, Sun Ra aurait 108 ans aujourd’hui. Son plus fidèle acolyte a repris en main son orchestre inouï : Space Is The Place ! A 98 ans, Allen drive l’ARKESTRA avec la même ferveur et la même vigueur que SUN Ra lui-même, accompagné par de nombreux membres du groupe original, l’orchestre n’a rien perdu de sa folie ni de sa brillance au contraire ! Evènement à ne pas rater! Sans conteste l’un des orchestres les plus déterminants de l’histoire du jazz, le Sun Ra Arkestra pratique un funk céleste, un free jazz sans prétention profondément ancré dans le groove. Fondé par le regretté pianiste-improvisateur extraterrestre Sun Ra en 1952, l’Arkestra est aujourd’hui dirigé par l’un de ses plus fidèles compagnons, le saxophoniste Marshall Allen qui n’a rien perdu de son énergie décoiffante. New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris Contact : https://www.newmorning.com/20220508-5488-the-sun-ra-arkestra.html

