Pau Pau Pau, Pyrénées-Atlantiques L’Orchestre s’éclate ! 2021: Quintette à vents OPPB Pau Pau Catégories d’évènement: Pau

Pyrénées-Atlantiques

L’Orchestre s’éclate ! 2021: Quintette à vents OPPB Pau, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Pau. L’Orchestre s’éclate ! 2021: Quintette à vents OPPB 2021-07-13 – 2021-07-13 Théâtre de Verdure Avenue du Général Poeymirau

Pau Pyrénées-Atlantiques Pau EUR 0 0 Quintette à vents de l’OPPB – Voyage en Europe. Quintette à vents de l’OPPB – Voyage en Europe. +33 5 59 27 27 08 Quintette à vents de l’OPPB – Voyage en Europe. OPPB – Ville de Pau dernière mise à jour : 2021-07-01 par

Détails Catégories d’évènement: Pau, Pyrénées-Atlantiques Étiquettes évènement : Autres Lieu Pau Adresse Théâtre de Verdure Avenue du Général Poeymirau Ville Pau lieuville 43.29482#-0.35914