Auditorium du conservatoire de Noisy-le-Sec, le dimanche 20 juin à 16:00

L’orchestre Passerelle rassemble sous la direction de Joel Soichez environ 170 élèves du réseau des conservatoires, de Cycle 1 et toutes disciplines confondues. Ces jeunes élèves sont issu.e.s de petites formations d’orchestre existant dans sept conservatoires du Territoire et toutes dirigées par un.e ou deux professeur.e.s de l’établissement. Cette année le thème du programme sera celui de la danse : – Offenbach : Le galop Infernal (Orphée aux enfers) – Chostakovitch : Valse N°2 – Buena Vista Social club : Veinte años – Quincy Jones : Soul bossa nova

Entrée libre sur réservation

Concert symphonique des élèves de 1er cycle du réseau des conservatoires
Auditorium du conservatoire de Noisy-le-Sec
41 rue Saint Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-20T16:00:00 2021-06-20T17:30:00

