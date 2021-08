Paris Musée de l'Armée Paris L’orchestre Occitania Musée de l’Armée Paris Catégorie d’évènement: Paris

L’orchestre Occitania Musée de l’Armée, 19 septembre 2021, Paris. L’orchestre Occitania

Musée de l’Armée, le dimanche 19 septembre à 16:30

Bernard Soustrot, direction et trompette solo. Solistes : Jean- Philippe Lafont, baryton basse; Ariane Wohluther, soprano; Cristelle Gouffe, mezzo-soprano; Philippe Mouratoglou, guitare. **Programme :** Vivaldi, _concerto en sol mineur_, pour trompette et cordes Giuliani, _concerto en la majeur_, pour guitare et cordes (1er mouvement ) Mozart, _Exsultate Jubilate_, pour soprano et cordes Mendelssohn, _sinfonia n° 10 en si mineur_, pour cordes Berlioz, extraits des _Nuits d’été : La Villanelle, Le Spectre de la Rose, L’ile inconnue_ Mozart, _extrait des Noces de Figaro_, air de Figaro Modalités : sur réservation, dans la limite des places disponibles (retrait des billets le jour-même au point d’information « Concerts ») Lieu : cathédrale Saint-Louis Durée : 1h Horaire : dimanche 19 septembre à 16h30

Sur réservation dans la limite des places disponibles (retrait des billets le jour-même au point d’information « Concerts »).

L’orchestre Occitania Musée de l’Armée Hôtel national des Invalides – 129 rue de Grenelle 75007 Paris Paris Paris 7e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T16:30:00 2021-09-19T17:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Musée de l'Armée Adresse Hôtel national des Invalides - 129 rue de Grenelle 75007 Paris Ville Paris lieuville Musée de l'Armée Paris