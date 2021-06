Toulouse Halle aux grains Haute-Garonne, Toulouse L’orchestre fait son cinéma Halle aux grains Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Grands classiques… nouveaux horizons ! Sous la direction de Bastien Stil, le Capitole part à la découverte des héros du Septième Art : d’_Indiana Jones_ à _Arrête-moi si tu peux_, du _Magicien d’Oz_ à _Mission impossible_, les bandes originales de nos films favoris recèlent bien des trésors symphoniques ! Bastien Stil / Direction ▬ MUSIQUES DE FILMS ▬ Avec le soutien de l'[association Aïda](https://www.aida.asso.fr/) Musiques de films Halle aux grains 1 Place Dupuy, 31000 Toulouse Toulouse Toulouse Centre Haute-Garonne

