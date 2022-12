L’ORCHESTRE FAIT SON CINÉMA… AVEC MICHEL LEGRAND Toulouse Toulouse COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Haute-Garonne Toulouse Haute-Garonne 5 EUR 5 65 L’orchestre retrouve Bastien Stil pour un hommage au plus célèbre des compositeurs français pour le cinéma : Michel Legrand. Orchestre National Capitole Toulouse.

La rencontre entre musique et cinéma est l’un des rendez-vous magiques de la saison. HALLE AUX GRAINS 1 Place Dupuy Toulouse

