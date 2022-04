L’Orchestre d’Harmonie La Fraternelle de Caen invite Jean-Yves Fourmeau Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Calvados

L’Orchestre d’Harmonie La Fraternelle de Caen invite Jean-Yves Fourmeau Caen, 7 mai 2022, Caen. L’Orchestre d’Harmonie La Fraternelle de Caen invite Jean-Yves Fourmeau Conservatoire de Caen – Auditorium Jean-Pierre Dautel 1 rue du Carel Caen

2022-05-07 20:00:00 – 2022-05-07 Conservatoire de Caen – Auditorium Jean-Pierre Dautel 1 rue du Carel

Caen Calvados Un concert exceptionnel avec la participation des saxophones cuivrés dirigés par Damien Roulière. Direction Vincent Plékan et Thierry Besnard Un concert exceptionnel avec la participation des saxophones cuivrés dirigés par Damien Roulière. Direction Vincent Plékan et Thierry Besnard harmonie.caen@gmail.com Un concert exceptionnel avec la participation des saxophones cuivrés dirigés par Damien Roulière. Direction Vincent Plékan et Thierry Besnard Conservatoire de Caen – Auditorium Jean-Pierre Dautel 1 rue du Carel Caen

dernière mise à jour : 2022-04-26 par

Détails Catégories d’évènement: Caen, Calvados Autres Lieu Caen Adresse Conservatoire de Caen - Auditorium Jean-Pierre Dautel 1 rue du Carel Ville Caen lieuville Conservatoire de Caen - Auditorium Jean-Pierre Dautel 1 rue du Carel Caen Departement Calvados

Caen Caen Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/caen/

L’Orchestre d’Harmonie La Fraternelle de Caen invite Jean-Yves Fourmeau Caen 2022-05-07 was last modified: by L’Orchestre d’Harmonie La Fraternelle de Caen invite Jean-Yves Fourmeau Caen Caen 7 mai 2022 caen Calvados

Caen Calvados