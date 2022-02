L’Orchestre d’Harmonie de Chartres Chartres Chartres Catégories d’évènement: Chartres

Eure-et-Loir

L’Orchestre d’Harmonie de Chartres Chartres, 7 mai 2022, Chartres. L’Orchestre d’Harmonie de Chartres Chartres

2022-05-07 20:30:00 – 2022-05-07

Chartres Eure-et-Loir L’Orchestre d’Harmonie de Chartres vous propose un rendez-vous musical incontournable : le concert de printemps au théâtre de Chartres. billetterie@theatredechartres.fr +33 2 37 23 42 79 http://www.theatredechartres.fr/ Arnaud Lombard

Chartres

dernière mise à jour : 2022-02-07 par

Détails Catégories d’évènement: Chartres, Eure-et-Loir Autres Lieu Chartres Adresse Ville Chartres lieuville Chartres Departement Eure-et-Loir

Chartres Chartres Eure-et-Loir https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chartres/

L’Orchestre d’Harmonie de Chartres Chartres 2022-05-07 was last modified: by L’Orchestre d’Harmonie de Chartres Chartres Chartres 7 mai 2022 Chartres Eure-et-Loir

Chartres Eure-et-Loir