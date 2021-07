L’Orchestre de Paris propose un ciné-concert Chaplin Parvis de l’Hôtel de Ville, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 12 au 13 juillet 2021 :

lundi, mardi de 20h à 22h

gratuit

Dans le cadre de Paris Plages 2021, l’Orchestre de chambre de Paris vous invite à un ciné-concert en hommage à Charlie Chaplin et son chef-d’œuvre «The Kid», le lundi 12 et le mardi 13 juillet sur le parvis de l’Hôtel de Ville.

Charlie Chaplin séduit toutes les générations, tous les pays, toutes les époques. Lorsqu’il traversait l’Europe en 1931, des foules entières le portaient à bout de bras. Sur Netflix, les « millennials » dévorent aujourd’hui ses grands films. En plus d’être réalisateur, scénariste, producteur, monteur et acteur, le plus gentleman des vagabonds, le plus élégant des maladroits, il a composé l’ensemble de ses bandes originales.

L’Orchestre de chambre de Paris jouera celle du Kid, projeté en même temps sur grand écran. Timothy Brock, compositeur et chef d’orchestre d’origine américaine devenu un spécialiste reconnu des films muets, convie environ une vingtaine de musiciens les lundi 12 et mardi 13 juillet dans le cadre de l’ouverture de Paris Plages.

On fête cette année le centenaire de ce chef-d’œuvre enfanté dans la douleur — Chaplin venait de perdre un nourrisson âgé de trois jours — et reçu triomphalement à sa sortie. La bande originale, elle, a été composée par le comique en 1971. L’artiste, octogénaire, se consacrait alors de plus en plus à la musique. Ses derniers films, eux, n’avaient pas rencontré le succès escompté. La partition du Kid oscille entre des passages rythmés, qui accompagnent les gestes drolatiques que le comédien ne peut alors plus faire mais dont il se souvient si bien, et de longues mélodies sentimentales. Dès les premières notes, écrites à un demi-siècle de distance, on revoit Charlot assis à côté du bambin, pris sous son aile pudique et paternelle. Peut-être que les spectateurs embarqueront alors vers leur propre enfance.

Concerts gratuits, en accès libre – Plus d’informations : orchestredechambredeparis.com

TOUT PARIS PLAGES

Spectacles -> Autre spectacle

Parvis de l’Hôtel de Ville Parvis de l’Hôtel de Ville Paris 75001

7 : Pont Marie (277m) 1, 11 : Hôtel de Ville (310m)



Contact :Orchestre de chambre de Paris https://www.orchestredechambredeparis.com/

Spectacles -> Autre spectacle Musique;Cinéma;Plein air;En famille;Enfants

Date complète :

2021-07-12T20:00:00+02:00_2021-07-12T22:00:00+02:00;2021-07-13T20:00:00+02:00_2021-07-13T22:00:00+02:00

©DR/Chaplin The Kid