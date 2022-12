L’orchestre de Noël Marseille 6e Arrondissement Marseille 6e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 6e Arrondissement

L’orchestre de Noël Marseille 6e Arrondissement, 19 décembre 2022, Marseille 6e Arrondissement . L’orchestre de Noël 83 rue Marengo L’Art Dû Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône L’Art Dû 83 rue Marengo

2022-12-19 10:00:00 – 2022-12-23

L’Art Dû 83 rue Marengo

Marseille 6e Arrondissement

Bouches-du-Rhône EUR 6 8 C’est la grande répétition de Noël.



Sur scène les instruments attendent impatiemment l’arrivée des musiciens.

Hélas, le chef d’orchestre Alain est tout seul.

Les instruments ont pour mission de faire résonner les chansons de Noël et c’est avec l’aide du public que cette répétition aura bien lieu.



Venez partager ce moment musical enchanté !



Avec Alain Caraco Un spectacle musical sur le thème de Noël, pour petits et grands. L’orchestre de Noël L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-12-13 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille 6e Arrondissement Autres Lieu Marseille 6e Arrondissement Adresse Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône L'Art Dû 83 rue Marengo Ville Marseille 6e Arrondissement lieuville L'Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement Departement Bouches-du-Rhône

Marseille 6e Arrondissement Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille-6e-arrondissement/

L’orchestre de Noël Marseille 6e Arrondissement 2022-12-19 was last modified: by L’orchestre de Noël Marseille 6e Arrondissement Marseille 6e Arrondissement 19 décembre 2022 83 Rue Marengo L'Art Dû Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Bouches-du-Rhône Marseille 6e Arrondissement

Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône