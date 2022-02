L’Orchestre de Chambre de Marseille met à l’honneur Georg Philipp Telemann et Antonio Vival Théâtre de l’Oeuvre Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Théâtre de l’Oeuvre, le dimanche 20 mars à 16:00

L’ Orchestre de Chambre de Marseille va mettre à l’ honneur Georg Philipp Telemann et Antonio Vivaldi dans des œuvres rarement jouées: les concertos pour deux flûtes et Basson. Solistes: Georges Minassian ,Bernard Marin ,Philippe Gilhet Nous compléterons cette partie par le concerto pour cordes d’Antonio Vivaldi et le divertimento de en ré Majeur de W.A Mozart L’ OCM en deuxième partie va offrir une création de la première symphonie pour cordes de Florent Gauthier compositeur Marseillais. « Rituels de la mort suspendue » direction Philippe Gilhet. L’Orchestre de Chambre de Marseille, seul orchestre professionnel de la région à géométrie variable et sans chef attitré, rayonne grâce à la communion de ses musiciens autant musicale que décisionnelle dans ses réalisations . De nombreux projets musicaux avec des choeurs pour les mois de Mai et Juillet ainsi qu avec des solistes instrumentaux vous seront offerts dans la ville. Tarifs : Plein 10€ Réduit 5€ Réservations sur [https://theatre-oeuvre.com/reservation/](https://theatre-oeuvre.com/reservation/)

10 / 5€

♫CLASSIQUE♫ Théâtre de l’Oeuvre 1 rue Mission de France, 13001 Marseille Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-20T16:00:00 2022-03-20T17:30:00

