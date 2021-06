L’Orchestre de Chambre de l’Ile de Groix – Dinard Opening 2021 Dinard, 7 août 2021-7 août 2021, Dinard.

L’Orchestre de Chambre de l’Ile de Groix – Dinard Opening 2021 2021-08-07 – 2021-08-07 Palais des Arts et du Festival 2 Boulevard Wilson

Dinard Ille-et-Vilaine

Concert d’ouverture de Dinard Opening.

À l’été 2021, un nouvel orchestre verra le jour en Bretagne, l’Orchestre de Chambre de l’Ile de Groix. Dirigé par Ariane Matiakh et composé de 28 jeunes musiciens, dont beaucoup sont bretons, l’orchestre est inspiré de l’Orchestre des Siècles de François-Xavier Roth et de l’Orchestre des Dissonances de David Grimal. De nombreux musiciens ont déjà commencé leur carrière professionnelle dans divers orchestres à travers l’Europe et ont tous étudié les styles baroques et classiques, ainsi que les styles de musiques traditionnelles.

L’ONB est fier de soutenir les premiers concerts de l’Orchestre de Chambre de l’Ile de Groix. Ils représentent une nouvelle génération de jeunes musiciens sur les traces d’un style de programmation ouvert à toutes les influences, similaire à la démarche de l’ONB. C’est pourquoi, sous l’impulsion de Fabien Boudot, premier violon de l’ONB, nous vous proposons notre premier concert conjoint en ouverture de Dinard Opening.

Programme :

Benjamin BRITTEN (1913-1976)

Rhapsodie pour quatuor à cordes

Ralph VAUGHAN WILLIAMS (1872-1958)

Fantasy Quintet, pour cordes : 2 violons, 2 altos, 1 violoncelle

Samuel COLERIDGE-TAYLOR (1875-1912)

Quintette pour clarinette et cordes

Samedi 7 août 2021 – 20h30 – Théâtre Debussy, Palais des Arts et du Festival

+33 2 99 16 30 58 http://www.dinardopeningfestival.fr/

