Victoria Hall, le jeudi 25 novembre à 20:00

**Beatrice Berrut** direction **Nadège Rochat** violoncelle **Mathis Rochat** alto **Damien Bachmann** clarinette **Donatien Bachmann** basson **Felix Mendelssohn** _Ouverture Les Hébrides_, op. 26 **Max Bruch** _Romance pour alto et orchestre en fa majeur_, op. 84 **Gioachino Rossini** _Concerto pour basson et orchestre_ _Introduction, thème et variations pour clarinette et orchestre_ **Robert Schumann** _Concerto pour violoncelle en la mineur_, op. 129

Quatre jeunes solistes, étoiles montantes de la scène musicale genevoise, seront sur la scène du Victoria Hall le jeudi 25 novembre à 20h. Victoria Hall Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève Genève

