Genève Victoria Hall Genève L’Orchestre de Chambre de Genève Victoria Hall Genève Catégorie d’évènement: Genève

L’Orchestre de Chambre de Genève Victoria Hall, 4 novembre 2021, Genève. L’Orchestre de Chambre de Genève

Victoria Hall, le jeudi 4 novembre à 20:00

**Alexei Ogrintchouk** direction **Nelson Goerner** piano **Ludwig van Beethoven** _Ouverture de Prométhée_, op. 43 **Camille Saint-Saëns** _Concerto pour piano n° 4 en do mineur_, op. 44 **Ludwig van Beethoven** _Symphonie n° 7 en la majeur_, op. 92 _Concert en faveur de la Maison d’Église de Genève, suite à l’incendie du Sacré-Cœur._

Billetterie du Service culturel de la Ville de Genève

Un concert de bienfaisance avec le pianiste Nelson Goerner en faveur de la Maison d’Église de Genève le jeudi 4 novembre à 20h au Victoria Hall. Victoria Hall Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-04T20:00:00 2021-11-04T21:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu Victoria Hall Adresse Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève Ville Genève lieuville Victoria Hall Genève