Genève Victoria Hall Genève L’Orchestre de Chambre de Genève Victoria Hall Genève Catégorie d’évènement: Genève

L’Orchestre de Chambre de Genève Victoria Hall, 31 août 2021, Genève. L’Orchestre de Chambre de Genève

Victoria Hall, le mardi 31 août à 19:00

**Gabriella Teychenné** direction **Ludwig van Beethoven** Ouverture d’_Egmont_, op. 84 **Felix Mendelssohn** _Symphonie n° 4 en la majeur_, «Italienne», op. 90

Espace Ville de Genève, Grütli, Genève Tourisme, Cité Seniors, Centrale Billetterie T 0800 418 418 (Suisse), T +41 22 418 36 18 (Etranger)

Concert de rentrée de L’Orchestre de Chambre de Genève le mardi 31 août 2021 à 19h au Victoria Hall Victoria Hall Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-31T19:00:00 2021-08-31T20:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu Victoria Hall Adresse Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève Ville Genève lieuville Victoria Hall Genève