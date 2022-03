L’Orchestre de Chambre de Genève; Orchestre Nexus; Camille Thomas Victoria Hall Genève Catégorie d’évènement: Genève

Victoria Hall, le jeudi 24 mars à 20:00

**Guillaume Berney** direction **Camille Thomas** violoncelle **Edward Elgar** _Concerto pour violoncelle en mi mineur_, op. 85 **Antonín Dvořák** _Symphonie n° 9 en mi mineur_, _«_Du Nouveau Monde» Face à l’urgence de la crise actuelle, L’Orchestre de Chambre de Genève et l’Orchestre Nexus s’associent pour un concert en faveur de l’UNICEF, et à tous les enfants que cette institution soutient

Concert de bienfaisance en faveur de l’UNICEF le 24 mars au Victoria Hall. Un programme Elgar et Dvořák avec L’Orchestre de Chambre de Genève et l’Orchestre Nexus. Victoria Hall Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-24T20:00:00 2022-03-24T21:30:00

