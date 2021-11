Genève Victoria Hall Genève L’Orchestre de Chambre de Genève; Martha Argerich; Nelson Goerner Victoria Hall Genève Catégorie d’évènement: Genève

**Gábor Takács-Nagy** direction **Martha Argerich** piano **Nelson Goerner** piano **Wolfgang Amadeus Mozart** _Symphonie n° 36 en do majeur_, dite «Linz» **Maurice Ravel** _Ma mère l’Oye_ **Camille Saint-Saëns** _Le Carnaval des animaux_ Film d’animation par Sandra Albukrek et Julia Dasic

Le festival des lutins présente le «Carnaval des animaux» avec Martha Argerich, Nelson Goerner et L’OCG, ainsi qu’un film d’animation réalisé par Sandra Albukrek et Julia Dasic. Victoria Hall Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève Genève

