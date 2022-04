l’Orchestre de Chambre Camérata en l’église de Villeneuve d’Aveyron Figeac Figeac Catégories d’évènement: Figeac

Lot

l’Orchestre de Chambre Camérata en l’église de Villeneuve d’Aveyron Figeac, 1 mai 2022, Figeac. l’Orchestre de Chambre Camérata en l’église de Villeneuve d’Aveyron Figeac

2022-05-01 – 2022-05-01

Lot Figeac EUR Le choeur de Figeac et l’ensemble instrumental Camerata, sous la direction du Chef Peter Nowfèl, auront le grand plaisir de vous interpréter le Requiem de Gabriel Fauré.

Gratuit

15h-17h Concert du Choeur de Figeac accompagné par l’Orchestre de Chambre Camérata pour ce Dimanche 1er Mai 2022 en l’église de Villeneuve d’Aveyron. Le choeur de Figeac et l’ensemble instrumental Camerata, sous la direction du Chef Peter Nowfèl, auront le grand plaisir de vous interpréter le Requiem de Gabriel Fauré.

Gratuit

15h-17h OT Villefranche-Najac

Figeac

dernière mise à jour : 2022-04-27 par

Détails Catégories d’évènement: Figeac, Lot Autres Lieu Figeac Adresse Ville Figeac lieuville Figeac

Figeac Figeac https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/figeac/

l’Orchestre de Chambre Camérata en l’église de Villeneuve d’Aveyron Figeac 2022-05-01 was last modified: by l’Orchestre de Chambre Camérata en l’église de Villeneuve d’Aveyron Figeac Figeac 1 mai 2022

Figeac