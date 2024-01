L’orchestre culinaire, ateliers de cuisine gourmands et masterclasses Cité des sciences et de l’Industrie Paris, samedi 3 février 2024.

L’orchestre culinaire, ateliers de cuisine gourmands et masterclasses Le temps d’un week-end, la Cité des sciences et de l’industrie met la pratique de la cuisine à l’honneur et propose aux visiteurs de se transformer en cordons bleus ! 3 et 4 février Cité des sciences et de l’Industrie Groupes information et réservation 01 40 05 12 12 de 9h30 à 17h30, du lundi au vendredi ou resagroupescite@universcience.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-03T10:00:00+01:00 – 2024-02-03T18:00:00+01:00

Fin : 2024-02-04T10:00:00+01:00 – 2024-02-04T19:00:00+01:00

Riche du succès de ses précédentes éditions, L’orchestre culinaire est, cette année encore, l’occasion d’un moment de partage unique à vivre en famille, entre amis … ou avec des inconnus. Au menu, des ateliers et des masterclass pour apprendre à cuisiner avec subtilité, générosité, simplicité et gourmandise les fruits et légumes de saison, le tout sous la houlette de chefs pédagogues et créatifs.

Pour les curieux, il sera également possible de découvrir le monde autour de la cuisine grâce à des stands installés sur le forum. Couture de tablier, re-découverte du cacao, dégustation de chocolat et plein d’autres surprises sont à découvrir !

Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

culinaire week-end