L’Orchestre Colonne Institut de France, 3 juin 2023, Paris.

Le samedi 03 juin 2023

de 20h00 à 23h00

.Tout public. gratuit

« Musique Maestro » ! Nuit Blanche est à l’Institut de France, en musique avec un orchestre de 47 musiciens, un régisseur d’orchestre et un garçon d’orchestre !

Créé en 1873, l’orchestre Colonne compte parmi les plus anciens orchestres français. Il occupe une place centrale dans la vie musicale parisienne et française. Il mène une politique artistique dynamique, reconnue et appréciée qui fait de lui un acteur incontournable dans le paysage musical national.

Au programme :

Verdi, la Forza del destino, ouverture

Brahms, 2e symphonie

Institut de France 23 quai de Conti 75006 Paris

Contact : https://www.institutdefrance.fr/ https://www.facebook.com/Institut-de-France-2030197567243263 https://www.facebook.com/Institut-de-France-2030197567243263

