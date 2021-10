Lisieux A définir Calvados, Lisieux L’orchestre adultes – Opéra. A définir Lisieux Catégories d’évènement: Calvados

A définir, le vendredi 4 février 2022 à 19:00

L’orchestre vous emmène à l’opéra. Les adultes vous interpréteront un medley de grands airs allant de la période baroque au XXème siècle. Ce concert vous donnera sûrement l’envie de chanter…

Gratuit

