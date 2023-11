L’Orchestre à votre portée Ground Control Paris, 16 décembre 2023, Paris.

Le samedi 16 décembre 2023

de 14h00 à 20h00

.Tout public. gratuit

Quand Ground Control se transforme en une symphonie.

Après 4 jours de résidence et de répétitions intensives dans nos murs, l’Ensemble Nouvelles Portées te donne rendez-vous au Ground pour vivre un moment unique au cœur d’un véritable orchestre symphonique !

Quand ? Le samedi 16 décembre de 14h à 20h.

Une journée pour partager autour de la musique, ouvrir l’orchestre et découvrir le rôle du.de la chef.fe à travers une autre forme de concert.

Au programme : ateliers pédagogiques conduits par les musicien.ne.s, concert commenté et concert symphonique.

Entre dans l’orchestre !

DANS LE DÉTAIL

14h-16h30 · Cabinet des curiosités, Charolais Club, Pas Perdus, Halle Événementielle et Long Courrier

– Parcours découverte sous forme d’ateliers pédagogiques conduits par les musicien.ne.s

– Concert commenté aux 4 coins de la Halle

Entrée libre, sur inscription

https://link.dice.fm/C9ee282c9d81

18h-20h · Halle Événementielle

Concert symphonique Jeux de Doubles de Karol Beffa

Création pour deux chefs et l’orchestre par l’Ensemble Nouvelles Portées

WA Mozart, Concerto pour violon no.5

Soliste : Luka Ispir, (lauréat de la fondation Safran)

Ludwig van Beethoven, Symphonie no.6

Entrée libre, sur inscription

https://link.dice.fm/I44e3bca358f

QUELQUES MOTS SUR L’ENSEMBLE NOUVELLES PORTÉES

Fondé en 2014, l’Ensemble Nouvelles Portées est un orchestre de chambre d’une trentaine de musicien.ne.s, créé et dirigé par deux directeurs artistiques : Marc Hajjar et Victor Jacob (nommé dans la catégorie « Révélation, Chefs d’orchestre » des Victoires de la musique classique 2023).

Au cœur des ambitions de l’orchestre :

– Transmettre et partager : L’Ensemble aspire à explorer le rôle du chef et le fonctionnement de l’orchestre lors de parcours avec les scolaires et de concerts commentés, dans une démarche ouverte et interactive.

– Défendre la création contemporaine auprès de publics variés.

QUELQUES MOTS SUR JEUX DE DOUBLES DE KAROL BEFFA

Pour répondre à ces ambitions, l’ENP a passé commande à Karol Beffa d’une œuvre pour deux chef.fe.s et un orchestre, intitulée Jeux de Doubles : “La double direction permet une extrême diversité d’écriture : diviser l’instrumentation au maximum, spatialiser le rendu sonore, faire interagir les instrumentistes entre eux.elles d’une nouvelle manière, et étendre les possibilités d’utilisation de l’orchestre sur scène”.

Un événement soutenu par : la Ville de Paris, la Fondation Abalone, la Caisse des Dépôts, la Fondation BNP, la Fondation SNCF, la Fondation Safran, la SACEM et Proarti.

Ground Control 81 rue du Charolais 75 012 Paris

Ground Control