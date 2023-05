L’oratorio à l’oratoire, Vivaldi et Bach Oratoire du Louvre, 25 juin 2023, Paris.

Du dimanche 25 juin 2023 au mardi 27 juin 2023 :

mardi

de 20h00 à 22h00

dimanche

de 16h00 à 18h00

.Tout public. payant

3 oeuvres en une soirée! Bach et Vivaldi, venez écouter le Jesu Meine Freude, la messe en sol majeur et le Magnificat

Vivaldi et Bach, deux génies contemporains que tout oppose hormis la musique.

D’un côté, le prêtre roux et libertin dont le talent se déploie dans les fastes de la contre-réforme de Venise et de l’Europe entière. De l’autre, le cantor de l’austère Leipzig dont la créativité doit inlassablement composer avec la rigueur luthérienne.

Ils ne se sont jamais rencontrés. Mais Bach a beaucoup lu Vivaldi et s’en est inspiré.

Ce sont quelques-unes de leurs musiques de joie les plus emblématiques et les plus virtuoses que le Choeur d’Oratorio de Paris vous propose les 25 et 27 juin prochains. À l’éclat du célébrissime Magnificat de Vivaldi, répond ici le bonheur de la délivrance du Jesu meine Freude et de la communion des fidèles dans cette Messe en sol majeur où Bach nous offre des polyphonies plus raffinées encore que celles de sa Messe en si mineur.

Nous sommes particulièrement heureux de donner à entendre ces merveilles réunies à l’Oratoire du Louvre, ancienne chapelle royale catholique devenue temple protestant : la musique à ses sommets est bien un langage universel.

Oratoire du Louvre 145 Rue Saint-Honoré 75001 Paris

Contact : https://www.helloasso.com/associations/ch-ur-d-oratorio-de-paris

COP