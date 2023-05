L’Orangerie Sonore au parc de Bagatelle – 2e édition du festival ProQuartet Parc de Bagatelle, 26 mai 2023, Paris.

Du vendredi 26 mai 2023 au dimanche 28 mai 2023 :

Entrée : 10€ / 5€ / gratuite

Dans le cadre exceptionnel de l’orangerie de Bagatelle, goûtez à la saveur d’un festival proposé par et pour la jeunesse, avec une programmation familiale emmenée par les ensembles de musique de chambre les plus prometteurs de leur génération… et un répertoire plus féminin qu’il n’y paraît.

Pour la deuxième édition de l’Orangerie Sonore, la programmation proposée par ProQuartet – Centre Européen de Musique de Chambre est plus que jamais dédiée à la jeunesse.La jeunesse des interprètes d’abord, qui se présentent au public dans des programmes reflets de leur talent, mais aussi de leur curiosité, de leur audace et de leur ambition.

C’est ainsi que nous sommes heureuses d’avoir confié au Trio Pantoum l’ouverture du festival. Son ascension est fulgurante sur la scène internationale, où il vient de remporter coup sur coup les Concours Internationaux de Trieste et de Vienne.Si vous n’avez pas encore eu l’occasion de les entendre, alors ne les manquez pas : l’éclosion d’un immense talent est un moment privilégié, auquel vous êtes conviés.Vous pourrez également retrouver le Trio Ernest, dont la fougue avait conquis le public l’an dernier, et le Quatuor Confluence, une autre des pépites que ProQuartet accompagne.

Comme l’an dernier, Héloïse Luzzati proposera deux rencontres avec les compositrices, grâce aux complicités du Quatuor Mona et du Trio Aralia. Ces instants Bagat’Elles, 100% compositrices, nous transforment en chasseurs de trésors, des trésors oubliés, parfois écartés, parfois négligés. À nous la satisfaction de la découverte et de l’enrichissement du répertoire infini de la musique de chambre !

Enfin, c’est la jeunesse des spectateurs que nous privilégierons en matinée, en partenariat avec les Jeunesses Musicales de France, en proposant aux petites oreilles et à leurs familles un spectacle musical tendre et espiègle pour faire rêver tous les imaginaires.

Cette année, une petite restauration gérée par le Parc de Bagatelle vous permettra de profiter tout au long de ces journées d’un moment de découverte, de promenade et de musique en famille.

Parc de Bagatelle Route de Sèvres à Neuilly 75016 Paris

