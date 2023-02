L’ORANGERIE – MENU SAINT-VALENTIN Pornic Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Pornic

L’ORANGERIE – MENU SAINT-VALENTIN, 14 février 2023, Pornic . L’ORANGERIE – MENU SAINT-VALENTIN 9 Rue Prépoise Pornic Loire-Atlantique

2023-02-14 – 2023-02-14 Pornic

Loire-Atlantique Menu Saint-Valentin Entrée

Royale de foie gras, betterave et pomme verte ***** Plats

Pigeons de Pornic en tartare fumé et iodé

et

Gnocchis aux champignons, copeaux de parmesan

et

Saint-Jacques, butternut et salicornes ***** Dessert

Sorbet aux herbes réhaussé au gin Mil

et

Gourmandise de chocolat, caramel et cacahuètes ____________________________________ Accords Mets & Vins



Entrée : Gwentremener – Domaine Poiron Dabin ***** Plat : Ganos 2021 – Domaine Les Hautes Noëlles

et

Zoï 2020 – Domaine Les Hautes Noëlles

et

Lo Ceu 2018 – Domaine Entras ***** Dessert : Porto Fine Tawny Le restaurant l’Orangerie sera présent pour vous accompagner pendant la Saint-Valentin. Venez goûter leur élaboration pour votre dîner en amoureux, menu au tarif de 55€ par personne (hors boissons) et accord Mets & Vins à 36€ par personne. orangerie.pornic@gmail.com +33 6 60 49 31 55 https://www.restaurant-orangerie.com/ Pornic

dernière mise à jour : 2023-02-03 par

Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Pornic Autres Lieu Pornic Adresse 9 Rue Prépoise Pornic Loire-Atlantique Ville Pornic lieuville Pornic Departement Loire-Atlantique

Pornic Pornic Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pornic/

L’ORANGERIE – MENU SAINT-VALENTIN 2023-02-14 was last modified: by L’ORANGERIE – MENU SAINT-VALENTIN Pornic 14 février 2023 9 Rue Prépoise Pornic Loire-Atlantique Loire-Atlantique Pornic

Pornic Loire-Atlantique