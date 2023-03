Atelier et expo arts plastiques : La force du vivant L’Orangerie La Mothe-Saint-Héray Catégories d’Évènement: 79800

79800 . EUR Atelier et expo arts plastiques : La Force du Vivant En résidence, la plasticienne Carolina Fonseca fait pratiquer les scolaires et les résidents des EHPAD à la découverte des techniques mixtes sut le thème «La force du vivant». Le 5 avril, un stage est ouvert à tout public. La résidence est suivi du vernissage des productions réalisées (gratuit). Stage tous publics : 5 avril à 14h

Expo des oeuvres : 8 et 9 avril de 14h à 17h à l’Orangerie de La Mothe Saint Héray Renseignements : La Petite Orangerie – 06 73 65 02 58 Atelier et expo arts plastiques : La Force du Vivant Stage tous publics : 5 avril à 14h

Expo des oeuvres : 8 et 9 avril de 14h à 17h à l’Orangerie de La Mothe Saint Héray Renseignements : La Petite Orangerie – 06 73 65 02 58 +33 6 73 65 02 58 La Petite Orangerie OTPM

