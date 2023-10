SALON BIO DAYS L’Orangerie d’Auteuil Paris, 14 octobre 2023, Paris.

SALON BIO DAYS 14 – 16 octobre L’Orangerie d’Auteuil 15€

LA REVUE DU VIN DE FRANCE LANCE SON PREMIER SALON DÉDIÉ AUX VINS BIOS !

A l’image d’une filière viticole en pleine mutation, résolument tournée vers des engagements environnementaux de plus en plus affirmés, La Revue du vin de France prend le pli de la révolution verte en signant un nouveau salon au nom évocateur, les BIO DAYS !

Véritable invitation à découvrir, échanger, partager et apprendre entre passionnés amateurs et professionnels engagés, les Bio Days résonnent comme l’un des temps forts de l’automne.

RENCONTRER PLUS DE 50 VIGNERONS BIO & BIODYNAMIQUES

De l’Alsace à la Provence en passant par la Bourgogne ou la Loire, toutes les grandes régions viticoles seront représentées. Un rendez-vous à ne pas manquer pour les amateurs et passionnés de vins désireux de découvrir plus de 50 domaines certifiés en bio et biodynamie (voir liste complète ci-après).

Une expérience pleinement immersive qui s’enracinera dans un écrin de verdure, au sein de l’Orangerie d’Auteuil. Pour le grand public, le coup d’envoi sera donné dès le samedi midi, pour partir à la découverte de toute la diversité des appellations venues en nombre sur la scène parisienne. La journée du lundi sera quant à elle réservée aux professionnels.

LES + DES BIO DAYS

ACHETER DU VIN SUR PLACE

Pour cette première édition, tous les visiteurs auront la possibilité d’acheter à la boutique les vins dégustés sur place. Ils pourront également choisir de se les faire livrer à domicile par le partenaire WineSitting.

UN PROGRAMME DE MASTER CLASS INNOVANTES

Si le salon représente une belle occasion de repartir avec de jolies bouteilles, il sera aussi possible de profiter d’un riche programme de master class inédites proposées sur les trois jours (sur inscription). Parmi elles, « le toucher du vin » par Gabriel Lepousez et Franck Thomas, une verticale du Château Pradeaux par Karine Valentin ou encore « les marqueurs des vins terroir » animé par Jérémy Cukierman.

L’Orangerie d’Auteuil 2 boulevard d’Auteuil Paris 75016 Quartier d’Auteuil Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/bio-days-billet-dentree?_gl=1*h7ily7*_gcl_au*MTI0MTg1NTQ1MS4xNjg3MjU2MDY3*_ga*MTkyMzI5OTk4My4xNjg3MjU2MDY3*_ga_39H9VBFX7G*MTY4ODM5NjI5MS4xMC4xLjE2ODgzOTYzMDQuNDcuMC4w »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T12:00:00+02:00 – 2023-10-14T18:00:00+02:00

2023-10-16T10:00:00+02:00 – 2023-10-16T17:00:00+02:00