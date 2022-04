L’orange moderne expliqué par la chimie Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines Montigny-le-Bretonneux Catégories d’évènement: Montigny-le-Bretonneux

De la phosphorescence à la peinture thermochrome en passant par les indicateurs d’acidité, comment utilise-t-on la couleur orange de nos jours ? Venez faire de petites expériences pour le découvrir. _Conçu et présenté par des étudiantes de l’Université de Versailles-St Quentin en Yvelines (UVSQ)._

