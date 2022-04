L’orange et les parfums Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines Montigny-le-Bretonneux Catégories d’évènement: Montigny-le-Bretonneux

Yvelines

L’orange et les parfums Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines, 14 mai 2022, Montigny-le-Bretonneux. L’orange et les parfums

Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines, le samedi 14 mai à 17:00

Création de deux parfums inspirés des codes olfactifs des parfums des années 1970 et 80, notamment l’Eau d’Orange Verte d’Hermès, eau de cologne emblématique de l’époque, tout en les remettant au goût du jour à l’aide de certaines matières premières contemporaines. _Conçu et présenté par quatre élèves du Master FESAPCA (UVSQ – ESP)_

Accès libre

Démonstration autour de la création de deux parfums vintage et orange ! Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines Quai François Truffaut 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T17:00:00 2022-05-14T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Montigny-le-Bretonneux, Yvelines Autres Lieu Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines Adresse Quai François Truffaut 78180 Montigny-le-Bretonneux Ville Montigny-le-Bretonneux lieuville Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines Montigny-le-Bretonneux Departement Yvelines

Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines Montigny-le-Bretonneux Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montigny-le-bretonneux/

L’orange et les parfums Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines 2022-05-14 was last modified: by L’orange et les parfums Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines 14 mai 2022 Montigny-le-Bretonneux Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines Montigny-le-Bretonneux

Montigny-le-Bretonneux Yvelines