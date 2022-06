L’Orage Pau, 26 avril 2023, Pau.

L’Orage

Place du Foirail Salle du Foirail Pau Pyrénées-Atlantiques Salle du Foirail Place du Foirail

2023-04-26 20:00:00 – 2023-04-26

Salle du Foirail Place du Foirail

Pau

Pyrénées-Atlantiques

30 30 EUR Denis Podalydès, sociétaire de la Comédie-Française et metteur en scène, présente L’Orage, vaste fresque en 5 actes d’Alexandre Ostrovski, avec une impressionnante et brillante distribution. Une création soutenue par Théâtre à Pau.

Un orage se rapproche de la petite ville située sur les bords de la Volga et qui abrite une communauté de marchands, de bourgeois et d’ouvriers. C’est là qu’une jeune mariée, en succombant au neveu du notable local, va provoquer une autre tempête qui ébranlera toute cette société régie par un code social et un ordre religieux sclérosants, des valeurs morales mensongères et un despotisme familial.

Denis Podalydès, sociétaire de la Comédie-Française et metteur en scène, présente L’Orage, vaste fresque en 5 actes d’Alexandre Ostrovski, avec une impressionnante et brillante distribution. Une création soutenue par Théâtre à Pau.

Un orage se rapproche de la petite ville située sur les bords de la Volga et qui abrite une communauté de marchands, de bourgeois et d’ouvriers. C’est là qu’une jeune mariée, en succombant au neveu du notable local, va provoquer une autre tempête qui ébranlera toute cette société régie par un code social et un ordre religieux sclérosants, des valeurs morales mensongères et un despotisme familial.

Denis Podalydès, sociétaire de la Comédie-Française et metteur en scène, présente L’Orage, vaste fresque en 5 actes d’Alexandre Ostrovski, avec une impressionnante et brillante distribution. Une création soutenue par Théâtre à Pau.

Un orage se rapproche de la petite ville située sur les bords de la Volga et qui abrite une communauté de marchands, de bourgeois et d’ouvriers. C’est là qu’une jeune mariée, en succombant au neveu du notable local, va provoquer une autre tempête qui ébranlera toute cette société régie par un code social et un ordre religieux sclérosants, des valeurs morales mensongères et un despotisme familial.

Anne-Françoise Brillot

Salle du Foirail Place du Foirail Pau

dernière mise à jour : 2022-06-28 par