Quand les chemins se croisent et que les rythmes se répètent à l’infini dans une transe continentale, c’est l’Orage qui gronde. Les beats se disloquent et les thèmes brouillent les cartes du monde. Dans les nuages d’un ciel de fin d’été, les amitiés de longue date s’emmêlent dans un courant ascendant. Mélodies atmosphériques et pulsations magnétiques pour une musique foudroyante !!! Nelson Schaer, batterie, composition Ganesh Geymeier, saxophone ténor Robin Girod, babybasse, guitare électrique Fabien Iannone, basse électrique, cuica Maël Godinat, saxophone alto, claviers

Quatre soirées de concerts « prix libre et conscient » à la cave de l’AMR

Saison 21-22 AMR / Sud des Alpes Rue des Alpes 10 Genève

