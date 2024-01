L’oracle de Valojoulx Présages d’avenir Salle des fêtes Valojoulx, dimanche 4 février 2024.

L’oracle de Valojoulx Présages d’avenir Salle des fêtes Valojoulx Dordogne

15h. Des intrépides et des audacieux acteurs vont se mettre au service des spectateurs, pour tirer de manière improvisée, « la bonne aventure » et de belles ouvertures. Entrée libre.

La compagnie de l’Œuvre Perlière présente son unique performance « Présages d’avenir »

Attendons-nous à être surpris

Avec l’aide des 9 muses la danse, la musique, la poésie, l’art dramatique, l’épopée, les gestes et les envolées vont survenir sous nos yeux et nous toucher à cœur. De ce fait, ce spectacle risque d’être très inspirant, encourageant et même vivifiant.

Ne manquez pas ce moment d’exception où l’avenir est représenté par toi, par moi, par nous tous.

Ça n’est pas triste. Loin de là. C’est même renversant. Stimulant.

Il est salutaire d’être ensemble en soutien mutuel, pour représenter l’avenir et jouer en sa faveur. EUR.

Salle des fêtes Rue du bourg

Valojoulx 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine bernard.leblanchalmos@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-04 15:00:00

fin : 2024-02-04



