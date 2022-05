L’oracle de Sibylle Jardin de la Folie Marco Barr Catégories d’évènement: Barr

Jardin de la Folie Marco, le dimanche 5 juin à 14:30

Une rencontre étonnante au jardin du Musée de la Folie Marco à Barr. A l’ombre d’un arbre une conteuse reprend la tradition de la Sibylle antique : celle qui lisait l’avenir dans le bruissement des feuilles des arbres. Accompagnée de sa petite harpe, elle vous délivrera ses contes “prophétiques” et autres légendes en lien avec une expression et un “bon mot” d’arbre. Qui sait si vous y découvrirez une sagesse qui guidera votre avenir ? Une création orginale de la Compagnie “Sacrées Histoires” avec Océane Roma conteuse, en co-direction artistique avec Magalie Ehlinger. Chaque participant recevra, en cadeau, un “oracle feuillu personnalisé”. Trois rendez-vous contes différents à 14h30-15h15-16h00. Projet initié avec la Bibliothèque humaniste de Sélestat, autour de la thématique des arbres et de la transmission des savoirs. A l’ombre d’un arbre, une conteuse, accompagnée de sa petite harpe, vous délivrera ses contes “prophétiques” et autres légendes. Jardin de la Folie Marco 30 rue du Docteur Sultzer, 67140 Barr Barr Bas-Rhin

