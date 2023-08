Visite guidée gustative et sensorielle du Jardin Botanique de plantes aromatiques et médicinales du Limousin L’or des simples Rancon, 15 septembre 2023, Rancon.

Visite guidée gustative et sensorielle du Jardin Botanique de plantes aromatiques et médicinales du Limousin 15 – 17 septembre L’or des simples Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans. 5 € par personne de 10 ans et plus. Visites de 2 heures et dégustation.

Visite commentée du jardin, de son histoire, de ses choix ainsi que des plantes présentes et de leur utilité ethnobotanique. Possibilité de sentir, toucher et goûter certaines des plantes.

Visite commentée du laboratoire de transformation avec explication sur les processus et critères de qualité des cultures, des cueillettes, des séchages et des mondages des plantes médicinales, ainsi que sur leur éventuelle hydrodistillation. Dégustation de tisanes.

L’or des simples 12 La Courcelle, 87290 Rancon Rancon 87290 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 06 19 94 74 34 http://www.lordessimples.fr https://www.facebook.com/lordessimples Le Jardin botanique de l’Or des Simples a été créé dans le but de permettre aux visiteurs de notre ferme de découvrir, d’étudier, de sentir voire même de goûter une vaste sélection de plantes aromatiques et médicinales du Limousin et d’ailleurs. Laurent Pasteur, paysan herboriste, accompagne les visiteurs dans le jardin afin d’attirer leur attention sur les sélections de plantes les plus intéressantes. De plus, il ouvre les portes de son laboratoire de transformation pour expliquer le processus de conservation par séchage ainsi que la fabrication des eaux florales par hydro-distillation. Sur place, il est possible d’acheter des tisanes, des hydrolats et du miel produits à la ferme. Le parking se situe imperativement à l’entrée du village, sur un emplacement indiuquée. Le jardin botanique se trouve à 200 metres du parking.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T10:00:00+02:00 – 2023-09-15T12:30:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

©Laurent Pasteur