Le jeudi 20 octobre 2022

de 18h50 à 22h00

. gratuit

L’or de Moscou de Maria Dolors Genovés et Ramon Millà, (1994- 105’). Cet épisode de l’histoire de la révolution espagnole a généré déjà beaucoup de récits, et de supputations. Ce documentaire éclaire certains aspects, confirme des pratiques, et interroge.

Le 25 octobre 1936, 510 tonnes d’or de la Banque d’Espagne ont été expédiées à Odessa, puis à Moscou. Les fonds obtenus ont servi à l’achat d’armement commandés pendant la guerre sur ordre du gouvernement de la Seconde République, présidé par Francisco Largo Caballero, et à l’initiative de son ministre des Finances, Juan Negrín. À la fin de la guerre civile espagnole, le trésor de la Banque d’Espagne avait été liquidé. En 1994, Maria Dolors Genovés, directrice des programmes spéciaux de TV3, et Ramon Millà ont réalisé pour cette chaîne de télévision, un précieux documentaire intitulé L’Or de Moscou, un travail d’investigation qui, pour la première fois, a donné accès à la documentation la plus cachée des archives des services secrets de l’URSS.

La projection sera suivie d’un débat en présence de Ramon Millà et Felip Solé.

Nous rendons également hommage à Maria Dolors Genovés, ce 5 juillet 2022 à l’âge de 67ans.

Paris’Anim ; Centre Place des Fêtes 2/4 rue des Lilas 75019 Paris

Contact : https://www.24-aout-1944.org 0651728618 24aout1944@gmail.com https://www.facebook.com/24-Ao%C3%BBt-1944-la-nueve-Association-110097528155744

©Ramon Millà Un documentaire révélateur!