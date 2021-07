Bédarrides Ecole Jacques Prévert et Les Marronniers Bédarrides, Vaucluse L’opposé du contraire par la Compagnie du Gars du Théâtre de la Ronde Ecole Jacques Prévert et Les Marronniers Bédarrides Catégories d’évènement: Bédarrides

Ecole Jacques Prévert et Les Marronniers, le mardi 13 juillet à 20:30

Un philosophe farfelu, acariâtre, bougon vit loin du monde, reclus chez lui. C’est alors que débarque Marco, le peintre en bâtiment, jovial qui n’a pas sa langue dans sa poche mandaté pour repeindre les volets. Avec son franc parlé et sa réjouissante bonhomie, va s’ensuivre un échange d’opinions opposées entre lui et le Professeur. Des répliques jubilatoires, une comédie drôle, grinçante et décapante. Billetterie : Fantaisies de Marie et le Dressing de Jame

Place à 8 € – Gratuit pour les -12 ans / Pass à 20 € pour les 3 spectacles du Théâtre de la Ronde

Théâtre comédie Ecole Jacques Prévert et Les Marronniers Rue des écoles, 84370 Bédarrides Bédarrides Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-13T20:30:00 2021-07-13T22:30:00

