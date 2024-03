L’OPPIDUM DE LA RAMASSE Clermont-l’Hérault, samedi 15 juin 2024.

L’OPPIDUM DE LA RAMASSE Clermont-l’Hérault Hérault

L’oppidum protohistorique de la Ramasse est le plus ancien habitat de la ville. Il fut découvert et fouillé dans les années 1980 par les archéologues du G.R.EC., Dominique Garcia et Daniel Orliac. Au départ de Clermont-l’Hérault, cette balade vous mène sur la colline de la Ramasse pour découvrir son oppidum et ses paysages.

Ne pas avoir de difficultés pour marcher.

Gratuit Sur inscription.

Début : 2024-06-15 09:00:00

fin : 2024-06-15

Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie

