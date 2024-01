10 Tondi pour la Planète L’Oppidum Argens-Minervois, mardi 16 janvier 2024.

10 Tondi pour la Planète L’éco-art, est né d’une prise de conscience face à la constante dégradation de l’environnement par l’activité humaine. 16 janvier – 14 mars L’Oppidum

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-16T09:30:00+01:00 – 2024-01-16T18:30:00+01:00

Fin : 2024-03-14T09:30:00+01:00 – 2024-03-14T18:30:00+01:00

Cette exposition s’inscrit dans la mouvance de l’ECO-ART

L’éco-art, également appelé art environnemental, est né d’une prise de conscience face à la constante dégradation de l’environnement par l’activité humaine. Engagé, il a pour volonté d’interpeller sur les conditions actuelles de notre planète, et ce en proposant des esthétiques perturbantes. !

• « 10 TONDI POUR LA PLANETE » se présente comme une installation :

Des tondi ou toiles rondes déclinent les conséquences du réchauffement climatique et de l’anthropocène (Période actuelle des temps géologiques, où les activités humaines ont de fortes répercussions sur les écosystèmes de la planète (biosphère) et les transforment à tous les niveaux. (On fait coïncider le début de l’anthropocène avec celui de la révolution industrielle, au xviiie siècle.)).

Sur des couvertures de survie, qui ajoutent un message d’urgence à agir.

Certains titres des toiles sont inscrits sur la toile même en diverses langues afin de montrer l’universalité de l’enjeu.

L’Oppidum 18 rue de l’Ancienne Forge 11200 Argens Minervois Argens-Minervois 11200 Aude Occitanie