Aude Exposition « Le temple » LOppidum Argens-Minervois, 16 novembre 2023, Argens-Minervois. Exposition « Le temple » 16 novembre 2023 – 14 janvier 2024 LOppidum Oléna Trofymova, artiste peintre d’origine slave, nous présente son exposition « Le temple » en référence à la vision que Baudelaire peut livrer sur la nature.

Un mot d’Oléna:

Les fleurs sont les figures allégoriques de bien des choses essentielles, dont l’espérance. Elles annoncent la future naissance du fruit. Omniprésentes dans un grand nombre de mes œuvres, je perçois les fleurs en tant que stigmates de cette espérance que je porte. LOppidum 18 rue de l’Ancienne Forge 11200 Argens Minervois Argens-Minervois 11200 Aude Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Oléna Trofymova Baudelaire

