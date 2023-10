LE PHILHARMONIQUE DE LA ROQUETTE: Parallèle 2049 L’Oppidum, 367, route de Pont-de-Rhaud Cornillon-Confoux, 31 janvier 2024, Cornillon-Confoux.

LE PHILHARMONIQUE DE LA ROQUETTE: Parallèle 2049 Mercredi 31 janvier 2024, 18h30 L’Oppidum, 367, route de Pont-de-Rhaud De 3 à 8€

Ciné-concert dessiné

LE PHILHARMONIQUE DE LA ROQUETTE

Avec Laurent Bernard, claviers, Julien Kamoun, batterie et Olivier Durand, dessin

Parallèle 2049 est une histoire contée par deux musiciens et

un dessinateur, qui embarque le public dans un voyage spatial

et temporel. Ce ciné-concert invite au vagabondage et émerveillera petits et grands.

À partir de 7 ans

Tarif Jeune public (8€ / 6€)

Durée 45 min

Un spectacle Provence en scène

04 90 55 71 53

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

L’Oppidum, 367, route de Pont-de-Rhaud 13250 Cornillon-Confoux Cornillon-Confoux 13250 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.scenesetcines.fr/spectacle/?id=30005011 »}] [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-31T18:30:00+01:00 – 2024-01-31T19:30:00+01:00

2024-01-31T18:30:00+01:00 – 2024-01-31T19:30:00+01:00