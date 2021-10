L’Opoponax de Monique Wittig à la MPAA Broussais MPAA/Broussais – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs, 9 novembre 2021, Paris.

La Compagnies Le Cheval à bascule & Alphageste se réapproprie le premier roman de Monique Wittig, l’Opoponax.

Premier roman de l’écrivaine et militante féministe Monique Wittig (1935-2003), L’Opoponax, écrit en 1964, nous plonge au sein d’une communauté d’enfants puis d’adolescentes à la campagne dans les années 50, nous faisant vivre leur quotidien à l’école et ailleurs : découvertes, joies, peines, et plus tard, la naissance du désir… dans une écriture qui restitue à la fois l’énergie et la violence de cette période de la vie. Les évènements foisonnent de détails que seuls les enfants notent, révélant la beauté et la cruauté du monde.

Dans ce texte incontournable, Monique Wittig se met à « auteur » d’enfant.

Nous, désormais, adultes voulons rendre compte de cet âge qu’on pourrait croire oublié, et que Monique Wittig évoque de façon magistrale.

C’est le projet de « Notre Opoponax ».

Compagnies Le Cheval à bascule & Alphageste

Mise en scène Floriane Comméléran

Chorégraphie: Marine Colard

Avec Ariane Orsini / Alex Ryder Madhavi / Dominique Toury / Francis Dorra / Helia Galceran / Jocelyne Cailleau / Michelle Lienne / Olivier Scala

Le spectacle sera succédé par un bord plateau en la présence de Dominique Samson, nièce de Monique Wittig, Suzette Robichon, Clémence Allezard, spécialiste de l’œuvre de Monique Wittig et Sonia Leplat.

Cette soirée sera l’occasion d’inaugurer la salle de spectacle de la MPAA/Broussais baptisée Monique Wittig.

MPAA/Broussais – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs 100 rue Didot Paris 75014

13 : Plaisance (436m) 13 : Pernety (661m) 58, 95 Tramway T3a : arrêt Didot



