LOPEZ NUSSA « LA FAMILIA »

2022-07-28 21:00:00 – 2022-07-28 13 EUR A l’occasion du passage de sa famille de musiciens dans la région, Harold López-Nussa s’arrête avec La FAMILIA au Taquin. Pour clôturer la saison en beauté, le pianiste cubain Harold Lopez-Nussa nous fait l’honneur de venir jouer au Taquin, en quartet et en famille. A l’occasion du passage de sa famille de musiciens dans la région, Harold López-Nussa s’arrête avec La FAMILIA au Taquin. dernière mise à jour : 2022-06-30 par

