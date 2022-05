EstivALL photo 2020 Loperhet 29470 Esplanade de la mairie Loperhet Catégories d’évènement: Finistère

Loperhet

EstivALL photo 2020 Loperhet 29470 Esplanade de la mairie, 5 juillet 2020 00:00, Loperhet. 6 juillet – 1 septembre 2020 Sur place Gratuit https://sites.google.com/site/photoloperhet EstivALL photo 2020 “Géométrie urbaine” EstivALL photo 2020 “Géométrie urbaine” Exposition en plein air des photographes de l’Amicale laïque de Loperhet. Loperhet 29470 Esplanade de la mairie rue rené goubin loperhet 29470 29470 Loperhet Finistère lundi 6 juillet 2020 – 00h00 à 23h59

