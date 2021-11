L’opéraïsme au crible du temps – rencontre/discussion Café librairie Michèle Firk, 10 décembre 2021, Montreuil.

L’opéraïsme au crible du temps – rencontre/discussion

Café librairie Michèle Firk, le vendredi 10 décembre à 19:00

Nous vous invitons à une présentation du livre de Jacques Wajnsztejn « L’opéraïsme au crible du temps », en présence de l’auteurs et des éditions À plus d’un titre ». Vous pouvez lire ici l’introduction du livre et la postface d’Oreste Scalzone: [[http://tempscritiques.free.fr/spip.php?livre20](http://tempscritiques.free.fr/spip.php?livre20)](http://tempscritiques.free.fr/spip.php?livre20) _L’opéraïsme comme théorie italienne de l’autonomie ouvrière a constitué le dernier moment théorico-pratique de la chaine historique des luttes de classes. Tout au long du « Mai rampant italien » (1968-69) et jusqu’au mouvement de 1977, il a imprégné de larges secteurs de la jeunesse ouvrière, étudiante et sans travail. Ce mouvement est «hérétique» (cf. «Notes en marge» d’Oreste Scalzone), notamment parce qu’il s’est trouvé partagé entre l’affirmation d’un pouvoir ouvrier et la perspective d’une révolution à titre humain. C’est ici le sens de l’analyse de Jacques Wajnsztejn._ _—_ Pour réduire les risques de circulation du virus, la rencontre se fera dans la grande salle. Le virus se propage par contagion aérosol, la grande salle est un espace bien moins clos, on profite des grands volumes d’air. Depuis l’été 2020, nous insistons à la Parole Errante et à la librairie sur la réduction des risques et les courants d’air.

Entrée libre

Avec Jacques Wajnsztejn et les éditions « À plus d’un titre »

Café librairie Michèle Firk 9 rue françois debergue 93100 Montreuil Montreuil Seine-Saint-Denis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-10T19:00:00 2021-12-10T21:30:00