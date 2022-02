L’Opéra Voyageur – 20 mars 2022 – Théâtre Molière Théâtre Molière Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

le dimanche 20 mars à 15:00

Les histoires de l’opéra nous font voyager à travers le monde. Elles nous font traverser les océans, de l’Italie au Japon, en passant par l’Allemagne et l’Espagne, de la Chine à la France et nous plongent même dans des pays imaginaires. Le temps d’un spectacle, ces personnages venus des quatre coins du monde, nous livrent leurs histoires…

Tarif : 23€

Théâtre Molière 33, rue du temple 33000 Bordeaux

2022-03-20T15:00:00 2022-03-20T16:00:00

