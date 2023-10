Façade restaurée de L’Opéra L’Opéra Reims Catégories d’Évènement: Marne

Reims Façade restaurée de L’Opéra L’Opéra Reims, 14 octobre 2023, Reims. Façade restaurée de L’Opéra Samedi 14 octobre, 11h00 L’Opéra Inscriptions obligatoires en ligne. Nombre de place limité. S’insérant dans un projet résidentiel contemporain mixant appartements de haut-standing, bureaux et cellules commerciales, la façade de l’ancien cinéma « Opéra » a retrouvé son éclat originel, reflétant la reconstruction des années 1920 à Reims.

Inscrite au titre des Monuments historiques depuis 1981, elle traduit l’apport des arts décoratifs dans l’architecture – serrurerie, ferronnerie, sgraffite, vitrail – mais également le contexte historique d’une ville après-guerre qui cherche à retrouver une vie sociale et culturelle. 100 ans après les concepteurs de l’édifice, Emile Thion et Marcel Rousseau, l’architecte du patrimoine Rodolphe Gissinger présente ainsi sa réalisation mêlant expertise historique et savoir-faire architectural. Découverte de la restauration de la façade par Rodolphe Gissinger, architecte du patrimoine. L’Opéra 9-11 rue de Thillois, Reims Reims 51100 Quartier Centre Ville Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « http://www.reims-tourisme.com »}] Vestige de l’ancien cinéma Opéra, cette façade Art nouveau, construite par les architectes Émile Thion et Marcel Rousseau, est inscrite à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques depuis 1981. La salle de spectacle, aujourd’hui disparue, a été inaugurée en janvier 1923. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

L'Opéra
9-11 rue de Thillois, Reims

