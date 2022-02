L’OPÉRA IMAGINAIRE Lillico,Rennes / Salle Guy Ropartz, 23 mars 2022, Rennes.

Autour d’une grande table en bois, quatre chercheurs-poètes-musiciens que l’eau inspire se sont donné rendez-vous. Ils écoutent, observent, expérimentent. Recommencent. Tâtonnent. Créent. Et racontent. La vie, la mort, le mystère, le divin. Chantent. L’eau chante aussi, murmure parfois. Ils s’affairent avec le sérieux des enfants qui jouent. On peut entendre le « Chœur des petites âmes », celui de « La Fabrication des bébés », « Le Chant des pierres » … et bien d’autres airs encore qui résonnent dans « L’opéra imaginaire ». « L’opéra imaginaire » est le deuxième volet d’un diptyque autour des questions existentielles que chacun se pose dès le plus jeune âge. En s’appuyant sur la force évocatrice du récit, « L’opéra imaginaire » surgit comme une nécessité, ramenant aux sources de l’imaginaire, de l’invisible, de la poésie. Un spectacle qui pose un autre regard sur le monde, invite chacun d’entre nous à renouer avec les gestes et rituels des temps anciens pour restaurer les liens avec les racines de notre humanité. La recherche artistique du fil rouge théâtre tisse des liens entre le geste, la parole, le chant, l’espace, la lumière… Comme autant de langages qui s’articulent pour devenir une écriture scénique, un théâtre qui parle à tous et qui permet à chacun de se raconter sa propre histoire.

